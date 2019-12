Alberto Mezzetti vuole partecipare a L’Isola dei Famosi: "Ho fatto parte del Grande Fratello solo per diventare famoso"

Alberto Mezzetti ha conquistato la sua notorietà grazie alla sua vittoria al “Grande Fratello”, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il Tarzan di Viterbo fece parlare molto anche grazie alle numerose avance fatte nei confronti della conduttrice.

Inizialmente Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso hanno vissuto una intensa amicizia, come si poteva facilmente capire dalle storie Instagram dei due. L’imprenditore, proprio per questo motivo, veniva chiamato spesso ospite negli studi della “Barbarella”. Tuttavia, per un motivo sconosciuto anche allo stesso Mezzetti, l’uomo non è più stato portato nelle trasmissioni della D’Urso.

Il sogno di ritornare in tv grazie a “L’Isola dei Famosi”

Come ha spesso detto anche in passato, Alberto Mezzetti vuole però ridiventare protagonista nei vari salotti televisivi italiani, dopo aver ottenuto un buon successo anche fuori dal nostro paese. Infatti l’imprenditore ha partecipato al “Grande Fratello” in Brasile, trovando pure l’anima gemella.

Durante l’inaugurazione di “In palestra con l’influencer“, condotto su Youtube e Instagram da Alberto, ha voluto parlare di come è stato scelto dagli autori del “Grande Fratello”: “Io non ho fatto il casting per poter partecipare e questa cosa l’ho sottolineata già altre volte per spiegare che è possibile fare reality anche senza tante conoscenze. Io ero a casa e, un giorno, degli scout mi hanno scritto su FB, chiedendomi di fare un video provino”.

Come rivelato dallo stesso Alberto Mezzetti, il “Grande Fratello” gli è servito solamente come palcoscenico, poiché lui desidera partecipare a un altro reality show: “Il mio sogno è fare L’Isola dei Famosi. Ho partecipato al GF solo per diventare famoso e partecipare all’Isola, dato che possono parteciparvi solo personaggi popolari”.

Per il momento del cast de “L’Isola dei Famosi” non se ne parla minimamente. L’unica certezza è la conduzione di Alessia Marcuzzi, nonostante i flop degli ultimi anni.