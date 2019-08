Alberto Mezzetti, l’ex vincitore del Grande Fratello parla dei suoi debiti: "Mi restano da pagare 500 mila euro"

Alberto Mezzetti ha trionfato nella quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. L’imprenditore vinse in finale contro Alessia Prete, Matteo Gentili, Lucia Orlando e Simone Coccia Colaiuta.

In una vecchia intervista, subito dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Nip, ha rivelato di aver speso i suoi 100 mila euro per scrollarsi di dosso i numerosi debiti, creati dalla mala amministrazione dei conti familiari non derivati dalle sue attività. Tuttavia, come svelato negli ultimi giorni al settimanale “Di Più TV“, la situazione non è migliorata.

Le parole di Alberto Mezzetti

Intervistato dal settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, il “Tarzan di Viterbo” dichiara: “I problemi finanziari sono sempre nella mia testa. Al momento, mi restano da pagare 500 mila euro, quasi un miliardo di lire. Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata, la maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione. La strada è ancora lunga, ma ne usciremo”.

Successivamente Alberto Mezzetti ricorda il momento più difficile della sua vita, quando, dopo un controllo, ha scoperto dei debiti creati dalla sua famiglia. La colpa, secondo l’ex concorrente del GF, sarebbe della madre che aveva accumulato un debito immenso tra spese personali, fatture non pagate ai fornitori, creditori e anche una frode.

All’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello, Alberto Mezzetti ha fatto parlare di sé per averci provato in tutti i modi con la conduttrice Barbara D’Urso. I due si sono frequentati per alcuni mesi, ed è apparso anche in alcune sue trasmissioni, salvo poi allontanarsi senza una vera ragione. Per questo motivo sta lanciando degli appelli per ritornare sul piccolo schermo.