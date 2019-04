Alberto Mezzetti, il vincitore del "GF 15" scrive una lettera alla D’Urso: "Parlare con te è diventato impossibile”

L’ex vincitore del Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti non ci sta e dopo aver rilasciato una lunga intervista al settimanale Spy è nuovamente tornato all’attacco nei confronti di Barbara D’Urso. Alberto infatti sembra aver scritto una lettera molto forte alla conduttrice e successivamente pubblicata dal settimanale Di Più in edicola da sabato 27 aprile 2019.

Mezzetti, senza tanti giri di parole, ha chiesto spiegazioni a Carmelita in quanto, dopo l’ospitata a Domenica Live e qualche cena a lume di candela tra i due e l’immancabile rubrica di cucina con nonna Pasqualina, il legame tra l’ex gieffino e la conduttrice sembra essersi spezzato. Addirittura, sempre secondo Alberto, sarebbe stata Barbarella a chiudere i ponti con lui che, invece, è sempre più convinto a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

“Una volta fuori dal reality è nata tra noi un’amicizia speciale. Purtroppo, però, dopo una bella sintonia, negli ultimi mesi parlare con te è diventato impossibile. Ho fatto qualcosa di sbagliato?” ha infatti chiesto Alberto Mezzetti alla conduttrice del Grande Fratello sottolineando come fino a giugno i due erano molto vicini e si prospettava anche una stagione televisiva interessante.

Forse le voci troppo incalzanti su una loro impotetica relazione ha infastidito e non poco Barbara D’Urso ma ad oggi non è dato a saperlo visto che la conduttrice non ha risposto ne alla lettera di Alberto ne tantomeno all’intervista rilasciata da “Tarzan” al settimanale Spy. Mezzetti comunque è prontissimo a riallacciare il rapporto con la conduttrice anche se si sarebbe aspettato un invito da quest’ultima nel salotto di Pomeriggio Cinque o Domenica Live per parlare di questa nuova edizione del Grande Fratello 16.

Barbara invece sembra aver preferito ospitare Simone Coccia Colaiuta, Veronica Satti, Lucia Orlando, Lucia Bramieri, Alessia Prete e Matteo Gentili lasciando in disparte il vincitore del Grande Fratello 15 che, in ansia, sta cercando in ogni modo di farsi notare da lei con la speranza che tutto possa tornare come un tempo.