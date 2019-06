Alberto Mezzetti ha trovato l’amore grazie al Grande Fratello brasiliano

Alberto Mezzetti è stato il vero protagonista del “Grande Fratello 2018“. L’imprenditore, oltre ad aver vinto quell’edizione, ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie alla sua simpatia. E, per un certo periodo di tempo, pareva aver fatto breccia anche nei confronti di Barbara D’Urso, la conduttrice del reality show insieme a Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.

Dopo alcune piccole presenze negli studi della D’Urso, però, l’imprenditore è improvvisamente scomparso dai radar televisivi italiani. Alberto Mezzetti, in varie interviste, si è lamentato di essere stato fatto fuori, ma comunque si sta togliendo delle soddisfazioni all’estero. Infatti, grazie alla sua presenza al Grande Fratello in Brasile, riesce a far aumentare notevolmente gli ascolti di quella edizione.

Barbara D’Urso, in una vecchia intervista al settimanale “Di Più TV“, ha rivelato comunque di aver apprezzato molto la corte fatta dall’ex gieffino: “Alberto è troppo simpatico. Continua a corteggiarmi e non molla, non molla, non molla. È davvero determinato. È bravo a non demordere”.

Alberto Mezzetti dimentica Barbara D’Urso con Elana Valenaria

Nelle ultime ore si può leggere che il “Tarzan di Viterbo” si sia fidanzato con la bella Elana Valenaria, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello brasiliano. I due si sono conosciuti proprio all’interno del reality show e una volta usciti dalla casa hanno cominciato a mostrare il loro amore anche sui social.

Di Elena Valenaria, al momento, non si hanno molte notizie. Nata in Brasile, la ragazza grazie alla sua bellezza è diventata una influencer, poiché su Instagram conta più di due milioni di followers. Il sito “Donna Glamour” rivela che, dopo il liceo, ha deciso autonomamente di non proseguire gli studi e continuare la sua carriera da modella.

Lavora anche come agronoma ed è l’unica donna in un team formato solamente da uomini. Un mestiere comunque che fa apprezzare ancora di più la giovane, che sembra in questo caso mettere in mostra più la sua intelligenza che il suo aspetto fisico.