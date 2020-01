Alberto Mezzetti dichiara di voler tornare in televisione

La battaglia personale di Alberto Mezzetti sta andando ancora avanti. Il vincitore del “Grande Fratello Nip“, ai tempi condotto da Barbara D’Urso, immediatamente dopo la sua partecipazione al reality show ha avuto un grande impatto mediatico. Il “Tarzan di Viterbo” infatti è stato ospite più volte nelle varie trasmissione condotte dalla Barbarella.

Ma improvvisamente, e senza nessun preavviso, scompare completamente dal piccolo schermo. I motivi sono ancora sconosciuti, ed ancora oggi Alberto Mezzetti si domanda il perché abbiano deciso di escluderlo dai programmi televisivi. Nelle varie interviste l’imprenditore ha dato la colpa a Barbara D’Urso, sottolineando che in Brasile riceve sempre molta attenzione sul suo personaggio.

Il nuovo attacco di Alberto Mezzetti

L’ex gieffino però non si vuole arrendere e continua a desiderare un suo posto nella televisione italiana. Dopo i numerosi attacchi lanciati a Barbara D’Urso nelle varie interviste ai settimanali, il “Tarzan di Viterbo” ritorna a parlare grazie al suo profilo Instagram.

Infatti con un post assai critico dichiara: “Ho provato in tutti modi a tornare in tv… da 2 anni, neanche mi considerano in Italia; sono diventato l’uomo che non può andare in tv.. è incredibile che una persona abbia tutto questo potere! Ma non finisce qui… un guerriero lotta fino alla morte e voi votandomi mi avete dato la vita”. Alberto Mezzetti non fa nessun nome in questo post, ma pare scontato che ci sia un riferimento, ed un’altra frecciatina, a Barbara D’Urso.

In passato tra i due si è parlato anche di una possibile relazione amorosa, ma anche su questa vicenda non sembra esserci tanta chiarezza. Come si può notare dai commenti sotto al post, in molti prendono le difese di Alberto Mezzetti. Tuttavia altri suoi fan gli indicano anche altre strade alternative, come cercare di trovare un posto, da opinionista o conduttore, su altre reti televisive.