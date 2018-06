Alberto Mezzetti del Grande Fratello potrebbe entrare in politica nella sua Viterbo

Alberto Mezzetti dopo la sua esperienza nell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, dove ne è uscito vincitore, ritorna nella sua Viterbo. Ad accoglierlo nella città ci sono molti suoi amici e in questa folta folla c’è anche il candidato sindaco Giovanni Arena di centrodestra, vecchia conoscenza del “Tarzan di Viterbo”.

A raccontarlo è il portale “Tusciaweb“: nel bel mezzo della folla Alberto Mezzetti ha dichiarato il suo sostegno e apprezzamento per Giovanni Arena, affermando di votarlo anche per la loro vecchia amicizia. “Domenica metterò una croce sul tuo nome. Perché di te, amico mio, mi fido”, la votazione per scegliere il sindaco di Viterbo si terrà il 24 giugno e Alberto potrebbe prendere la strada della politica.

Infatti se il suo amico Giovanni Arena dovesse vincere per lui potrebbe esserci un posto nella nuova giunta comunale come assessore. A rivelarlo è proprio il possibile sindaco di Viterbo che ha ammesso di prendere in considerazione Alberto Mezzetti per portare in Comune il pensiero popolare della gente che potrebbe servire a risolvere qualche problema della città.

Per il momento sono solamente voci ma di sicuro il nome di Alberto Mezzetti potrebbe servire anche al candidato del centrodestra. Infatti grazie all’esperienza accumulata all’interno della casa del Grande Fratello, il “Tarzan di Viterbo” sta raggiungendo su Instagram i 90 mila followers e di certo potrebbero portare molti voti al suo amico.

L’imprenditore tuttavia nelle precedenti interviste aveva dichiarato che il suo desiderio era quello di partecipare a un altro reality show: “Ora magari mi piacere partecipare a L’Isola dei Famosi. Gli orizzonti sono per chi li sa guardare. La fama può arrivare in un giorno. Gli italiani scegliendo me hanno votato il buon esempio, la persona positiva, educata e coraggiosa. Quello che succede nella Casa è realtà, ciò che avviene nella vita di tutti i giorni”.