Alberto Mezzetti conferma il flirt con Barbara D’Urso: "Ma per lei ora non esisto più"

L’imprenditore Alberto Mezzetti ha conquistato la sua notorietà per aver partecipato e vinto la quindicesima edizione del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.

Inizialmente ha avuto un po’ di spazio nei vari salottini di Barbara D’Urso, scomparendo però dalla televisione senza un minimo di preavviso. Alberto Mezzetti ha comunque continuato a lavorare all’estero, riuscendo a partecipare alla versione brasiliana del “Grande Fratello“, conquistando sia il pubblico da Casa che trovando l’amore in Eleana Valenaria, anche se la relazione tra i due è durata pochi mesi.

Le parole di Alberto Mezzetti

Intervistato dal sito “Gossip e Tv”, il “Tarzan di Viterbo” ha parlato nuovamente di Barbara D’Urso, dichiarando che ormai è da molto tempo che hanno rotto i loro rapporti, poiché la “Barbarella” starebbe facendo di tutto pur di evitare i suoi numerosi appelli fatti nei vari settimanali di quotidiani rosa, e ancora a oggi non si riesce a capacitare di tutto questo astio nei suoi confronti.

In passato si è mormorato molto spesso che tra Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso ci sia stato qualcosa in più di una semplice amicizia. La conferma avviene in questa intervista: “Ovviamente c’è stato un flirt. Perché lei non mi ha mai smentito? E perché non mi ha più citato? Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero”.

Successivamente, come confermato poi in alcuni screen postati dal sito “Gossip e Tv“, Barbara D’Urso sembra ancora guardare le stories di Alberto Mezzetti pubblicate sul suo profilo IG: “Barbara ha pubblicato una Stories su Instagram relativa al fuorionda con Marco Carta e mi sono accorto che, inavvertitamente, sono comparsi anche dei miei screen in quella Stories, che poi lei ha rimosso. […] Sembra che per lei io non esista più, poi però trovo le mie foto nelle sue Stories”.