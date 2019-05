Alberto Mezzetti ci riprova con Barbara D’Urso: "Potrei funzionare nei suoi programmi"

Alberto Mezzetti, dopo aver vinto la quindicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, è scomparso dai salotti televisivi. Inizialmente, si mormorava di un presunto flirt tra l’imprenditore e la conduttrice, grazie ad alcune storie su “Instagram“.

Tuttavia, in questi mesi, Alberto Mezzetti ha avuto molto da fare. Ha fondato, per esempio, la Onlus “Tarzan Help“, l’associazione a tutela delle persone in difficoltà e dell’ambiente. Il nome del ragazzo di Viterbo resta comunque molto apprezzato anche all’estero, poiché è stato super ospite della versione brasiliana del “Grande Fratello“.

Le parole di Alberto Mezzetti

Nonostante si stia godendo il suo successo fuori dall’Italia, l’imprenditore di Viterbo non riesce ad accettare la sua esclusione dalla televisione italiana. Dopo la sua vittoria nel Grande Fratello Nip, Alberto ha avuto la sua chance di apparire dinanzi alle telecamere grazie a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“. Tuttavia, senza nessuna spiegazione da parte di Barbara D’Urso, il suo volto è completamente scomparso dalle sue trasmissioni.

Al settimanale “Vero“, diretto da Laura Bozzi, fa un nuovo appello a Barbara D’Urso“: “Dopo la lettera su Di Più non ha risposto né in pubblico né in privato. Anche io mi sono fatto delle domande ma non penso di aver fatto niente di sbagliato. L’ho rispettata così come rispetto tutti”.

Successivamente si auto invita nella sua trasmissione: “Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione che è si è creata tra di noi. Questo è un momento scarso per quanto riguarda i personaggi televisivi in Italia. Io potrei funzionare e non capisco questo disinteresse nei miei confronti. Ospite da Barbara d’Urso? Sì! Ma pure da Mara Venier”. Sembra difficile che venga nuovamente accettato dalla “Dottoressa Giò”, mentre alla “Zia Mara” mancano pochissime puntate prima di “Domenica In”, in onda ogni domenica su Rai 1.