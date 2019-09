Alberto Mezzetti attacca Barbara D’Urso: "Mi ha escluso e oscurato da ogni programma"

Alberto Mezzetti ha conquistato la sua notorietà grazie alla sua presenza nel cast del Grande Fratello 15. L’imprenditore, uscito poi alla fine trionfatore, riuscì ad accaparrarsi i favori del pubblico, anche per via delle sue numerose avance nei confronti della conduttrice Barbara D’Urso.

Inizialmente Barbara D’Urso stava conoscendo Alberto Mezzetti anche dopo il reality show, e la loro conoscenza pareva andare nel verso giusto, grazie alle numerose partecipazioni dell’imprenditore negli studi delle trasmissioni condotte da lei. Tuttavia, senza un motivo, Alberto non è stato più invitato e la D’Urso non ha mai spiegato questa decisione.

L’ultimo attacco di Alberto Mezzetti

Pare ormai evidente che Barbara D’Urso abbia escluso l’ex gieffino dalle sue trasmissioni, decidendo di parlare altri argomenti riguardanti il gossip non italiane, come l’esperienza di Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo. Una decisione non molta apprezzata da parte di Alberto Mezzetti, che in questi mesi ha attaccato in varie interviste la “Barbarella“.

Le cose però non sono migliorate, e proprio per questo motivo Alberto Mezzetti attacca Barbara D’Urso, mostrando nuovamente la sua delusione per come stanno andando i fatti. L’imprenditore, molto seguito sui social network anche in Brasile grazie alla sua esperienza nel GF brasiliano, avvisa i suoi fan della sua assenza in televisione.

Alberto Mezzetti inizia ad attaccare la conduttrice tramite le storie di Instagram: “Ho avuto la conferma che la signora Barbara D’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo e ha oscurato ogni mia esperienza. Infatti oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, che sono stato pure a quello in Brasile, nessuno ha parlato di me, nemmeno la stampa, perché secondo me lei controlla tutto”.

Con un post su Instagram decide di rincarare la dose: “All’uscita del GF, (…) sono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo, malgrado fossi il vincitore in carica del GF 18”.