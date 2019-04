Alberto Mezzetti attacca Barbara D’Urso e rivela: "In Italia sono stato oscurato"

Possiamo ricordarci di Alberto Mezzetti grazie alla sua esperienza al Grande Fratello Nip. L’imprenditore ha vinto la quindicesima edizione del reality, condotto da Barbara D’Urso. L’uomo viene ricordato anche per i “numerosi corteggiamenti” verso la “Barbarella“, in cui uscì anche una volta a cena, come promesso da lei durante una delle dirette.

Improvvisamente però, senza nessun motivo apparente, Alberto Mezzetti è completamente scomparso dai radar televisivi italiani. In molti si sono domandati il motivo dietro a questa scelta, ma neanche lui sembra aver le idee chiare su questo. Intervistato dal settimanale “Spy“, ideato da Alfonso Signorini, ha voluto parlare del suo successo in Brasile lanciando un attacco nei confronti di Barbara D’Urso.

Le parole di Alberto Mezzetti

L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato come è riuscito a diventare ospite del reality show in Brasile: “Mi ha contattato la Endemol spiegandomi che dal Brasile mi volevano come ospite per una settimana. Il programma non stava andando benissimo. Quando sono arrivato io lo share è risalito a bomba. Adesso ho più offerte là che in Italia. Sono stato oscurato e non so perché. Questo non giova neppure a Mediaset perché sono un personaggio piaciuto e compiaciuto”.

Con molta probabilità, come si può intuire da questa intervista, Alberto Mezzetti avrebbe sperato in una pubblicità maggiore da parte di Barbara D’Urso: “Dopo il Gf sono andato sei sette volte ospite da lei. Poi forse non le sono più sembrato interessante. Non so perché e neanche me lo chiedo, lei ha tutto il diritto di non invitarmi, ma da un punto di vista professionale non è stata una brava imprenditrice. Avrei alzato l’audience dei suoi programmi”.

L’ultima curiosità in questa intervista riguarda il premio economico vinto da Alberto Mezzetti al Grande Fratello Nip. L’imprenditore rivela di aver portato a casa 100 mila euro, ma trattandosi di un montepremi lordo al netto gli sono arrivati solamente 58 mila.