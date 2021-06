Alberto Matano parla di Barbara D’Urso: "La rispetto ma siamo diversi"

In questi giorni Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”, il rotocalco di attualità con approfondimenti delle ultime notizie e il racconto dei fatti di cronaca nera in onda su Rai 1, ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.

Oltre ad aver parlato del suo programma che conduce ormai con successo da anni, riuscendo a sopperire alla mancanza di Lorella Cuccarini senza nessun tipo di problema in seguito al suo passato a Canale 5, Alberto Matano per la prima volta si sbilancia nei confronti della sua rivale televisiva Barbara D’Urso, esprimendo un pensiero su di lei.

Le parole di Alberto Matano

Partendo però da “La vita in diretta” ammette di essere molto felice di come stanno andando le cose e che al giorno oggi la gente lo riconoscono anche solo dalla voce ricevendo affetto e gratitudine da parte dei suoi fan. Questo successo su Rai 1 però non ha cambiato la sua vita di tutti i giorni, siccome rivela di avere le stesse abitudini degli scorsi anni.

Su Barbara D’Urso invece si esprime in maniera affettuosa facendo comunque una puntualizzazione sul diverso modo di condurre sul piccolo schermo: “Grande stima per lei e il suo lavoro. Io però ho un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia. Andando in onda nello stesso orario non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico”.

Sulla sua vita privata sono circolate sempre molte voci, ma Alberto Matano ha fatto trapelare poco. In questa intervista ammette che il suo cuore batte sempre, ma nonostante questo sarebbe ancora single: “Non è cambiato nulla da un anno a questa parte, e se ci dovessero essere delle novità sarò il primo a farlo sapere”.