Alberto Matano, la brutta notizia dopo il matrimonio: il triste annuncio

Alberto Matano per tanti anni è stato uno dei giornalisti più amati di Rai 1. Una carriera ricca di successi, la sua, fino alla decisione di intraprendere una nuova esperienza: quella di conduttore de La Vita in diretta.

E se il lavoro va a gondie vele, anche l’amore non è da meno, dato che, proprio ieri, dopo ben 15 anni di fidanzamento, Alberto ha pronunciato il suo fatidico si, convolando a nozze con il suo Riccardo Mannino,avvocato cassazionista.

Il triste annuncio

La cerimonia si è tenuta nello splendido resort di Antonello Colonna, alle porte di Roma, ed è stata super riservata ma gli invitati e l’officiante, Mara Venier, non hanno saputo trattenere l’emozione, condividendo sui social qualche momento del matrimonio. Matano non è mai stato un tipo che ama spiattellare la sua vita ai quattro venti ma un amore così lungo e profondo meritava il giusto coronamento, avvenuto ieri, 11 giugno. Il conduttore, lo ricordiamo, ha fatto coming out durante la trasmissione La Vita in Diretta, dopo la non approvazione del ddl Zan. Parlando di omofobia, ha dichiarato: “È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”. Ormai della vita privata di Matano ora sappiamo tutto o quasi tutto, specie dopo l’ultima intervista, davvero commovente, affidata alle pagine del Corriere della Sera.

E’ nel corso dell’intervista che il giornalista e conduttore ha raccontato come in lui e nel suo attuale marito è maturata la decisione di convolare a nozze.E’ accaduto un paio di mesi fa, durante una cena. Mara Venier, la signora della domenica pomeriggio, loro amica del cuore, ha detto che sarebbe stato bello se si fossero sposati. Mentre Riccardo ha subito detto di si, euforico alla sola idea del si, per lui le cose sono andate diversamente. Si sa, ognuno ha il suo modo di reagire. Anche lui era contento ma nel fine settimana è entrato in crisi, pensando a tutto quello che li circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente.

“La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale”, ha dichiarato. Nel corso dell’intervista, ha parlato anche dell’arrivo di Riccardo nella sua famiglia e del modo in cui è stato accolto. Prima di lui, Alberto era sempre stato eterosessuale, riscuotendo succeso con le ragazze, fino a quando la sua irrequietezza, durata un decennio, si è stabilizzata grazie a Riccardo.

Così, resosi conto dell’importanza del suo neomarito, Alberto, tornato a casa, una sera ha spento la tv che i suoi stavano vedendo e si è lasciato andare alla confessione della sua omosessualità. Una cosa non facile da accettare, per loro, che da quel momento ono stati sempre al suo fianco, accoglienti, solidali. Riccardo ora è un quarto figlio.