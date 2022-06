Alberto Matano e Riccardo Mannino, il triste annuncio dopo il matrimonio

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo e già volto del Tg1, Alberto Matano. Si tratta di uno dei giornalisti più apprezzati del nostro Paese, attualmente conduttore de “La Vita in Diretta”, format che racconta e approfondisce i principali fatti di cronaca nazionali e internazionali. L’uomo è molto amato dagli italiani in quanto, oltre ad essere un bravissimo conduttore è anche una persona dotata di una grande sensibilità e umanità.

Della vita privata di Alberto si sa pochissimo, questo perchè solitamente è una persona molto riservata anche se qualche tempo addietro lasciò intendere in maniera velata il proprio orientamento personale. Negli scorsi giorni Matano ha sposato il suo compagno, Riccardo Mannino: la cerimonia è stata celebrata da Mara Venier, grande amica di Alberto. Ma dopo il matrimonio per i due sposi è arrivata una notizia davvero inattesa, vediamo di che si tratta.

La polemica

Tutti i giornali nazionali si sono occupati del matrimonio che vi è stato tra Alberto Matano e il suo compagno Riccardo Mannino. Secondo quanto riferiscono i media, però, non tutti hanno gradito l’attenzione mediatica che è stata data alla vicenda. Una personalità molto nota ha infatti scatenato una polemica.

Secondo Francesco Benigno, famoso attoe del film “Mery per sempre”, l’attenzione che si è riservata al matrimonio del celebre conduttore televisivo è molta, in quanto in questo periodo ci sono molti problemi più importanti che devono essere affrontati, come la pandemia, la crisi ad Est dell’Europa nonchè il referendum per il quale si è votato domenica scorsa.

Come si sa il referendum sullla giustizia non ha raggiunto il quorum, per cui è nullo. “Con tutto il rispetto e con tutto l’affetto che posso provare per Alberto, secondo voi la notizia più importante da dare per più giorni consecutivi era quella del suo matrimonio?” – queste le parole di Francesco Benigno.