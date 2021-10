Alberto Angela dice no alla Rai il sabato sera a causa di Maria De Filippi

Siamo abituati a pensare ad Alberto Angela come un personaggio calmo, pacato, sereno, con quei suoi modi di fare in grado di trasmettere fiducia e passione nell’ascolto. Ma anche nel mondo della televisione, almeno quello dietro le quinte, si celano controversie e problemi che non risparmiano nemmeno il divulgatore scientifico.

In questo periodo Angela è molto impegnato nella costruzione dei due suoi programmi di punta, Ulisse e Meraviglie. Tanti gli argomenti che verranno affrontati nei programmi, tante le curiosità e gli approfondimenti da scoprire. Ma il fattore fondamentale appare essere la tempistica, in particolar modo il periodo della messa in onda dei programmi.

Alberto Angela: il no alla Rai

Pare che infatti il figlio di Piero Angela abbia ricevuto la proposto di starting, dei due programmi, nell’inverno del 2022, precisamente ad Angela, secondo alcune indiscrezioni, pare che gli sia stato proposto l’inserimento dei programmi nella fascia oraria del sabato sera. C’è però un problema, e questo problema prende il nome di Maria De Filippi.

Nell’inverno del 2022, come ogni anni, prende il via il noto programma di Queen Mary C’è posta per te, un programma che è una vera e propria punta di diamante per la Mediaset, capace di fare sempre il pieno di share ad ogni puntata.

Va da se che creare una competizione con la De Filippi potrebbe in effetti risultare controproducente per i programmi scientifici di Angela, tanto da decidere il rifiuto della proposta Rai. Il reinserimento in una fascia oraria diversa da quella della De Filippi potrebbe in effetti essere una scelta azzeccata, in grado di garantire una fascia d’ascolto più ampia, rispetto alla messa in onda il sabato sera.

Ovviamente per adesso queste sono solo delle voci, indiscrezioni, nulla ancora è stato confermato, ma con ogni probabilità, i programmi del divulgatore scientifico andranno in onda un giorno diverso dal sabato.