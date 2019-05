Alberico Lemme parla della sua esperienza al GF16: "Ho il vizio di parlare a ruota libera"

Alberico Lemme è stato sicuramente un personaggio scomodo all’interno della casa del Grande Fratello 16 e, dopo essere stato molto criticato dai ragazzi prensenti in casa, anche i telespettatori da casa hanno decretato la sua eliminazione. A tal proposito, l’ex gieffino ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv dove ha raccontato alcuni aneddoti interessanti.

Lemme ha voluto in primis parlare di Barbara D’Urso asserendo che la stessa, quando gli aveva proposto di partecipare al reality di Cinecittà, sapeva benissimo come si sarebbe comportato ma soprattutto lo scompiglio che il farmacista avrebbe portato all’interno della casa. “Io ho il vizio di parlare a ruota libera e dire sempre ciò che penso, perciò ho avvertito Barbara d’Urso prima di entrare nella casa, chiedendole se era davvero convinta della mia partecipazione” ha infatti chiosato Alberico.

In maniera ironica, Lemme, ha altresì voluto dichiarare apertamente che comunque siano andate le cose, era la prima volta che un genio entrava nella casa del Grande Fratello. A tal proposito, il dottore – che poi dottore non è – ha voluto parlare delle sue numerose partecipazioni televisive senza mancare di commentarne i dati di ascolto.

“Non è una cosa di cui mi vanto, ma è una realtà. La mia massima è: “Se nessuno ti invidia, non conti nulla”” ha infatti chiosato serafico Lemme che oltretutto continua a ribadire il suo pensiero ovvero che tutti tendono a definirlo insopportabile però rimangono incollati alla televisione e non cambiano canale durante una sua ospitata.

“Questo è un fenomeno mediatico fantastico, sul quale sto conducendo alcuni studi” ha continuato Lemme tirando in ballo anche l’opinionista del Grande Fratello Iva Zanicchi. Come ben sappiamo, la cantante, ha rivelato di essere stata espulsa dal programma di alimentazione del farmacista perchè mangiava caramelle. Il farmacista ha confermato tutto facendo anche i complimenti all’opinionista per la sua onestà.