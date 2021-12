Albe di Amici ha un gemello? La somiglianza tra i due

Nato nel 1999, Alberto La Malfa, ha fatto vedere subito quello che sa fare mostrando il suo grande talento mettendosi in gioco nella musica. Albe, ha già pubblicato due singoli ancora prima di essere accolto tra i banchi della scuola di Maria De Filippi.

La cosa sorprendente è l’incredibile somiglianza con un ex amici che è stato il vincitore della scorsa edizione di Amici per quanto riguarda gli stream e la popolarità. Sarà un caso oppure sono davvero fratelli gemelli?

Albe e il presunto fratello gemello: qual è la verità?

Il cantante ha affrontato la scuola di Amici già con un’importante esperienza alle spalle nonostante la giovane età. Un milione e mezzo di stream realizzati con le sue precedenti canzoni che lo hanno fatto iniziare avvantaggiato. Il talento non gli manca quindi ha ottenuto facilmente il suo posto nella scuola televisiva di Maria De Filippi.

Non è dato sapere se Albe abbia sorelle o fratelli, ma questo piccolo segreto si scoprirà presto. Nonostante ciò, qualcuno ha scritto scherzando che lui e l’ex cantante di Amici sono gemelli. In realtà il cantante a cui si riferiscono non è affatto suo fratello di sangue ma solo un collega che ha un’incredibile somiglianza con Alberto La Malfa.

Chi è il presunto gemello di Albe

Il presunto, ma non è così, gemello di Albe sarebbe Sangiovanni, un ex Amici. I due ragazzi si somigliano davvero tanto anche se all’inizio Albe era stato paragonato al fidanzato di Giulia Stabile. Quindi a chi somiglia il cantante di Amici di questa edizione? Dite la vostra opinione in proposito. Nel frattempo Albe si fa strada ad Amici nonostante alcuni insegnanti mettano in dubbio il suo talento. Vedremo nelle prossime puntate se il giovanissimo cantante convincerà i professori raggiungendo il Serale. Vi piace questo cantante? Chi è il vostro preferito?