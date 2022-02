Albano e la figlia Romina Jr danno spettacolo: la lite per strada a Roma

Il rapporto tra Albano Carrisi e Romina Jr, la figlia più piccola avuta dalla prima moglie Romina Power, non è mai stato tutto rose e fiori. Padre e figlia non si sono parlati per lunghi periodi e solo di recente avevano ripreso faticosamente un dialogo dopo mesi di mutismo totale sia da una parte che dall’altra. Peccato però che, più che confrontarsi e parlare in maniera costruttiva, Albano e Romina Jr in realtà continuano a scontrarsi.

Lo hanno fatto di recente in un salotto televisivo e hanno replicato qualche giorno fa per strada a Roma. A fotografare il cantante di Cellino San Marco e la figlia Romina che discutevano in maniera accesa, quasi urlandosi in faccia, sono stati i fotografi del settimanale “Nuovo TV”. Nel servizio fotografico pubblicato sul numero attualmente in edicola, anche se non si conoscono le parole dette dai due, si percepisce chiaramente la tensione che regna tra padre e figlia.

Albano Carrisi e la figlia Romina avvistati mentre litigavano in centro a Roma

Sono ignoti i motivi della lite tra i due, ma quel che è certo è che il rapporto tra Albano e Romina Jr è sempre stato altalenante, con più bassi che alti, e a peggiorare la situazione c’è stato il fatto che, una volta maggiorenne, la ragazza ha deciso di trasferirsi a vivere negli Stati Uniti, dunque lontano dal padre che è rimasto sempre in Italia. Questo ha impedito loro di conoscersi a fondo e di instaurare un dialogo costruttivo.

Del resto, Romina Jr non ha mai fatto mistero di non essersi mai sentita capita dal padre, il quale a sua volta ha ammesso che l’infanzia e l’adolescenza della figlia sono state tutt’altro che semplici, visto che ha subito due traumi: la scomparsa della sorella Ilenia e la separazione dei genitori. Molto diverso è invece il rapporto di Romina Jr con sua madre.

Le due donne sono infatti complici e affiatate, e hanno sempre dichiarato di avere caratteri molto simili. Forse anche per questo la 34enne si scontra costantemente col padre un po’ troppo autoritario?