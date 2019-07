Nelle ultime settimane Al Bano è stato protagonista di nuova pettegolezzi circa la sua vita privata. L’artista di Cellino San Marco, infatti, è sempre al centro dell’attenzione dei media per le sue storie d’amore.

Da un lato c’è l’intramontabile Romina Power, grande amore della sua vita e compagna di lavoro, dall’altra c’è Loredana Lecciso con la quale sembra aver chiuso definitivamente.

Il cantante, che non sopporta l’idea che si parli di lui più per la sua vita sentimentale che per le sue canzoni, ha deciso di fare chiarezza e ha rivelato lui stesso tutto quello che c’era da sapere, mettendo così a tacere tutti i pettegolezzi sul suo conto.

Infatti, Al Bano nelle ultime settimane è stato visto spesso insieme a Loredana come testimoniano anche gli scatti postati su Instagram dalla bionda.

Proprio per questo motivo, tutti si stavano chiedendo se vi fosse un ritorno di fiamma con la sua Loredana o se si tratta solo di amicizia con una donna che ormai è solo la mamma dei suoi figli, così come Romina.

Al Bano ha rilasciato un’intervista al settimanale nuovo ed ha tolto ogni dubbio: “Mi sono fidanzato – ha dichiarato – ma non si tratta né di Loredana né di Romina”