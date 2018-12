Albano Carrisi non si ritirerà dalle scene nel 2019

Al Bano Carrisi sta organizzando il suo concerto del 31 dicembre da molto tempo. L’attesa da parte dei fans era davvero alta, poiché il cantante nato a Cellino San Marco ha dichiarato, in una vecchia intervista a “Porta a Porta“, il noto programma condotto da Bruno Vespa, che questa doveva essere la sua ultima esibizione dal vivo dopo 53 anni di onorata carriera.

In realtà, nel corso dei mesi, Al Bano Carrisi ha più volte fatto dietrofront, mostrandosi molto dubbioso su questa scelta. Nella sua ultima intervista, rilasciata al settimanale “Di Più TV“, dichiara di aver cambiato idea decidendo di voler continuare a svolgere le sue esibizioni dal vivo. Oltre alla sua carriera musicale, parla anche della sua fede religiosa.

L’intervista di Al Bano

Il cantante parla del “miracolo” ricevuto alcuni mesi fa, sostenendo che il 25 ottobre di quest’anno, mentre si trovava in Russia con Romina si è svegliato con una grinta che non sentiva da tempo; stava benissimo e ha affrontato quella giornata come se avesse nuovamente 20 anni, lavorando per 8 ore di fila senza alcun cedimento. Anche l’edema alla voce, un problema alle corde vocali che si portava dietro da tempo, era completamente scomparso. “Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia“, ha dichiarato il cantante.

Afferma, inoltre, di essere fedele sin dalla giovane età e che da ragazzino si imbatteva tutti i giorni in una piccola edicola, con dentro una Madonnina, si fermava di fronte a lei e le chiedeva la grazia di farlo diventare un cantante. Le disse anche che se fosse riuscito a realizzare il suo sogno avrebbe costruito una chiesetta in suo onore.

Ed è ovviamente inevitabile una domanda sulla sua attuale situazione sentimentale. Il cantante rivela che tra lui e la sua ex compagna, Loredana Lecciso, c’è tanto rispetto, anche se negli ultimi mesi, a causa delle numerose voci legate in particolar modo al gossip, ha vissuto un periodo non molto facile.