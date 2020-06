Albania, paura per Vittorio Sgarbi: soccorso in mare dalla figlia e dal bagnino

Una giornata da non dimenticare per il famoso critico d’arte e opinionista televisivo Vittorio Sgarbi, che pare abbia vissuto un brutto momento sulla riva di un’isola albanese, dove il critico stava trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia. Un tuffo in mare, non molto lontano dalla riva, ma nel momento della risalita sono insorte le prime difficoltà.

Sgarbi inizialmente ha tentato la risalita a riva, a quanto pare senza successo, come testimoniato anche dal video postato sui suoi profili social e su Youtube; in seguito una serie di cavalloni lo hanno travolto, impedendogli sempre di più il ritorno a riva. Per fortuna la figlia Alba, stando anche a quanto riportato dall’ufficio stampa del critico, ha avuto la prontezza e l’intuizione di vedere il padre in evidenti difficoltà e ha tentato di salvarlo, chiamando anche i soccorsi.

Sgarbi è stato poi aiutato dal bagnino del resort che, con forti difficoltà, è riuscito a riportare Vittorio in salvo. Per fortuna nulla di grave, ma la paura è stata forte, infatti l’ufficio stampa del critico riporta: “Durante un bagno in mare il noto critico d’arte, sorpreso dalla forza delle onde, è all’improvviso scomparso tra i flutti, per poi riemergere annaspando vistosamente; a soccorrerlo la figlia Alba e un bagnino del resort che, a fatica, lo hanno aiutato a raggiungere la riva”.

Fortunatamente solo molta paura dunque per Sgarbi che, nel momento concitato, ha inoltre perso i suoi immancabili occhiali. Un gesto però piuttosto sconsiderato quello del critico, in quanto la giornata non era delle migliori per fare una nuotata e il mare era vistosamente agitato, tanto che il risultato era quasi inevitabile.

In poco tempo il video di Sgarbi, che tenta con difficoltà di raggiungere la figlia, ha fatto il giro del mondo, conquistando migliaia di visualizzazioni. Intanto sul fronte lavorativo, Sgarbi ha fatto un intervento molto decisivo e diretto, come caratteristico del suo stile, in parlamento, criticando i modi di fare del Governo attuale.