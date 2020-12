Alba Parietti spiega perché ha un debole per sua nuora Cristina: il suo lavoro "normale" e la cassa integrazione

A colpire di più rispetto all’atteggiamento di Alba Parietti nei confronti dei telespettatori del Grande Fratello Vip 5 c’è stata la spiccata tendenza della show-girl a difendere a spada tratta sua nuora Cristina Tomasini, che da un paio d’anni è la fidanzata di Francesco Oppini. A un certo punto, infatti, la ragazza è stata presa di mira dai fan dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e il figlio di Alba, i quali tifavano affinché ci fosse una storia d’amore tra i loro due beniamici.

Che Zorzi fosse preso da Francesco era palese e in tanti erano convinti che, a dispetto della sua dichiarata eterosessualità, quest’ultimo ricambiasse in un certo senso quei sentimenti. Così per loro Cristina Tomasini era diventata una sorta di “terzo incomodo”, colei che doveva farsi da parte per permettere a Francesco di viversi in maniera serena e libera una possibile conoscenza approfondita con Tommaso.

Alba Parietti parla di sua nuora Cristina Tomasini: “Una ragazza normale e con tanti problemi”

Un film, questo, che era solo nella mente del pubblico del GF Vip 5, e Alba Parietti lo sapeva benissimo, tanto che a un certo punto è sembrato che più che suo figlio, difendesse a spada tratta Cristina Tomasini e il suo amore incondizionato per Francesco, senza preoccuparsi dei sentimenti di quest’ultimo. In realtà ovviamente non era così e la show-girl l’ha spiegato diffusamente in una recente intervista.

Ha dichiarato infatti di aver preso in maniera così prepotente le parti di Cristina sia perché sa bene cosa prova Francesco nei suoi confronti, sia perché la conosce e sa che è una ragazza completamente fuori dal mondo dello spettacolo. Ha spiegato che come tutte le ragazze “normali”, che non fanno le modelle, le opinioniste, le influencer o le prezzemoline in tv, Cristina Tomasini si alza alle 7 per andare a lavoro e torna alle 8.

In questo periodo sta seguendo i lavori della casa dove andrà ad abitare con Francesco (vicinissima a quella della suocera) e sta affrontando grossi problemi economici. Tra le altre cose, infatti, la Parietti ha spiegato anche perché Cristina non sia potuta andare una volta in più nella Casa per fare una sorpresa al fidanzato: purtroppo era in cassa integrazione, con tutti i vincoli e i problemi che questo comporta.