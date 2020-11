Alba Parietti è ormai diventata un volto fisso nei salotti della D’Urso. Siamo abituati a vedere la showgirl soprattutto a “Live- non è la D’Urso“, dove oltre a commentare le vicende di suo figlio Francesco Oppini nella casa del “Grande Fratello Vip”, si ritrova a dire la sua anche su altri argomenti, così come su tematiche di attualità.

Dunque la Parietti è diventata a tutti gli effetti un’opinionista della D’Urso. E pensare che in passato la stessa Alba aveva criticato le trasmissioni condotte da Barbarella. Parole dure, pesanti quelle che la Parietti aveva utilizzato in merito ai programmi della D’Urso. Alba aveva addirittura parlato, utilizzando frasi come: “calpestare la dignità delle persone“.

E poi improvvisamente, di punto in bianco, Alba ha cambiato idea e così è diventata un’ospite fissa di Barbara. Il cambio di posizione naturalmente non è passato inosservato e c’è stato chi le ha fatto notare la cosa. La Parietti non è rimasta in silenzio e con molta onestà e schiettezza, ha risposto. Senza giri di parole, attraverso il proprio profilo Instagram, la showgirl ha dichiarato: “Le sfide mi piacciono. Le accetto con piacere. Non mi rimangio nulla di ciò che ho detto in passato. Erano frasi dettate da sentimenti che provavo“.

Dunque, Alba non rinnega gli attacchi rifilati alla D’Urso ma al contempo continua a prendere parte alle sue trasmissioni. Il motivo dietro ciò è meramente economico e a dichiararlo è stata proprio la Parietti. Continuando la risposta alla domanda della follower, la showgirl ha ammesso: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?“.

E’ stata schietta Alba, ha raccontato la verità: ha accettato di prendere parte alla tv “D’Ursiana” solo per un tornaconto economico che le consente di mantenere le sue tre ville. Dunque, che la D’Urso sia a conoscenza di ciò? Che lo scopre solo adesso e decide di avere un confronto con la sua opinionista direttamente in trasmissione? Altamente possibile. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi.