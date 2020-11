Alba Parietti si scaglia contro l’ex fidanzata del figlio: "Avevo buoni motivi per non amarla"

Alessia Fabiani – modella, conduttrice, show-girl e soprattutto ex Letterina di “Passaparola” – è stata il primo amore di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ne ha parlato nella Casa del Grande Fratello Vip 5, affermando di essere stato pazzo di lei, che però non aveva un bel rapporto con sua madre. Ha inoltre affermato di essere stato lui a lasciarla e che lei per riconquistarlo gli lasciava le rose sull’auto.

Ovviamente queste dichiarazioni non hanno fatto molto piacere alla Fabiani, che ha dichiarato a sua volta di non essere stata lasciata, di non ricordare nulla delle rose e soprattutto di non avere avuto affatto un brutto rapporto con la Parietti. Peccato che quest’ultima non sia d’accordo. Intervistata dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, la show-girl ne ha approfittato per dire la sua sulla prima fidanzata del figlio.

Le parole velenose di Alba Parietti sull’ex nuova Alessia Fabiani

L’unica, tra l’altro, appartenuta al mondo dello spettacolo, visto che le altre ex sono sempre state ragazze normali, studentesse o impegnate in lavori ben lontani dal mondo della televisione. Con una certa asprezza, Alba ha spiegato che di recente la Fabiani è tornata a parlare del figlio, ma lei non ha voglia di parlare di lei e di quel periodo in quanto, se ne parlasse, dovrebbe “cadere nel cattivo gusto di lavare i panni sporchi in pubblico“.

La Parietti invece preferisce andare oltre, pur affermando di aver avuto buoni motivi per non amarla. “Ho faticato a capire perché, dopo essere stata con mio figlio, si sia fidanzata con il suo miglior amico” ha rimarcato, aspra. Accuse ben precise, quelle della conduttrice, che di certo non saranno passate inosservate alla diretta interessata, che è molto attenta al mondo social ed è lei stessa un’influencer.

Anche se da tempo è lontana dal mondo della televisione, infatti, Alessia Fabiani su Instagram ha oltre 200mila follower e continua a lavorare tra teatro e pubblicità, gestendo al contempo due figli gemelli di dieci annni. Risponderà alla sua ex suocera come ha risposto alle affermazioni del suo ex Oppini, oppure preferirà lasciar perdere?