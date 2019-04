Alba Parietti senza peli sulla lingua: "Odio Diletta Leotta, come tutte le donne"

Tutti la provano ma nessuno la confessa: stiamo parlando della competizione femminile nel mondo dello spettacolo. Alba Parietti, celebre ex attrice italiana e attuale opinionista televisiva, la sta sperimentando nei riguardi della 27enne catanese Diletta Leotta.

Che l’Alba Nazionale fosse una donna molto competitiva nella sua sfera professionale, era un dato di fatto già abbondantemente conclamato. Ma adesso, a fugare ogni dubbio sull’astio nutrito nei confronti di giovani ed avvenenti presentatrici tv, è proprio la stessa Parietti. In una recente intervista, rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, la 57enne torinese non si è fatta scrupoli nel parlare del sentimento di odio provato per Diletta Leotta.

Rivelando una scomoda verità, per molti ritenuta inconfessabile, l’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha espresso il suo punto di vista su Diletta Leotta, protagonista di un recente botta e risposta avvenuto con la giornalista 58enne Paola Ferrari. L’ex conduttrice de “La Domenica Sportiva” e “90° minuto” aveva mosso delle critiche nei riguardi di Diletta Leotta, suscitando il relativo intervento della sua coetanea.

Alba Parietti, che da tempi immemori si contraddistingue per la sua coerenza e schiettezza, ha espresso una certa insofferenza verso la giovane Leotta, attuale conduttrice di DAZN: “Se mi piace la Leotta? È ovvio che la odio, come tutte le donne della mia età davanti alle strafighe, come le viene solo in mente che possa piacermi?”.

La Parietti, proseguendo con un ghigno beffardo, ha ironizzato sulla Leotta: “Ai miei tempi bastavano le gambe e 18 anni di gavetta. La cosa che mi fa più arrabbiare è che la Leotta sa anche palleggiare, quando l’ho vista con il pallone attaccato al piede ho preso il Maalox come Beppe Grillo”.