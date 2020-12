Alba Parietti ricorda il suo grande amore morto due mesi fa: "Sei stato l’uomo più importante"

Mentre suo figlio Francesco Oppini si trovava ancora recluso nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Alba Parietti aveva accennato al fatto che stava vivendo un lutto che completamente da sola, senza poterlo avere accanto. Non solo, perché per permettere a suo figlio di viversi un’esperienza serena, non gli aveva neanche comunicato la triste notizia. Oggi sappiamo che la show-girl si riferiva al Principe Giuseppe Lanza di Scalea, morto lo scorso 11 ottobre a 74 anni.

Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea hanno vissuto una bellissima e intensa storia d’amore durata otto anni. Sorridenti e felici come ragazzini, in quegli anni sono finiti spesso sulle prime pagine dei giornali di gossip. Anche quando si sono lasciati, non si sono mai persi di vista. Sono diventati invece grandi amici, e Alba ha sottolineato più volte come l’uomo ci sia sempre stato per lei e per suo figlio Francesco quando ne avevano bisogno.

Alba Parietti ricorda l’ex compagno con una dedica strappalacrime

C’era quando è morta Luana, la fidanzata di Francesco, e nonostante non fosse suo figlio, lo ha aiutato ad attraversare quel periodo terribile e ad andare avanti con la sua vita nonostante il dolore tremendo vissuto. La show-girl ha spiegato come Giuseppe Lanza di Scalea fosse per lei anche una roccia a cui aggrapparsi nella tempesta, e per questo motivo perderlo è stato devastante.

“Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie” scriveva la Parietti nei giorni successivi alla sua morte. “Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai”. Anche poche ore fa, a esattamente due mesi dalla sua morte, Alba ha ricordato il Principe sul suo profilo Instagram, che da quando Francesco Oppini è stato al GF Vip è ancora più seguito di prima.

Lo ha celebrato quasi con solennità, pubblicando una foto risalente ai loro tempi felici, quelli del fidanzamento e del grande amore, accompagnata da una poesia al tempo stesso struggente e bellissima: “La morte non è niente”, di di Henry Scott Holland. “Sei stato l’amore più importante e poi l’amico migliore” ha concluso infine Alba, ribadendo ancora una volta l’enorme importanza che Giuseppe Lanza ha avuto nella sua vita e di riflesso in quella di suo figlio.