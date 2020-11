Alba Parietti ricorda il periodo nero di suo figlio Francesco: "L’ho trovato che sbatteva la testa contro il muro"

Ancora una volta Alba Parietti si prende prepotentemente la scena per parlare del figlio Francesco Oppini, attualmente impegnato come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5. E se Oppini sta regalando nuove e appassionanti dinamiche all’interno del reality show di Canale 5, sua madre Alba di recente ha rilasciato l’ennesima intervista che lo riguarda.

Lo ha fatto al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini in edicola questa settimana. Tra i tanti argomenti toccati dalla bellissima show-girl e conduttrice ce n’è anche uno molto intimo, personalissimo e cupo: stiamo parlando del periodo “no” di Francesco Oppini, un anno durissimo e carico di dolore che di recente ha rivissuto anche nella Casa del GF Vip 5, quando è toccato a lui disegnare la sua linea della vita.

Si tratta del periodo che seguì la morte della sua fidanzata Luana. Alba ha raccontato che quando aveva 22 anni, il figlio conobbe quasta ragazza bellissima e dolcissima di cui si innamorò perdutamente, ricambiato. I due si misero insieme e anche lei si era affezionata a Luana, che in breve era diventata come una figlia, quella figlia femmina che Alba avrebbe tanto desiderato ma che non ha mai avuto.

Una notte, ha raccontato la Parietti, andò a letto dopo aver salutata e si svegliò nel bel mezzo della notte, con il cellulare che stranamente lampeggiava. Come guidata da una sorta di istinto, la show-girl torinese andò in camera del figlio e lo trovò piegato in due dal dolore. Francesco piangeva e sbatteva la testa contro il muro: aveva appena ricevuto la notizia che Luana era morta in un incidente stradale.

“Da lì è partito un calvario durato oltre un anno” ha raccontato Alba Parietti al settimanale di Alfonso Signorini. “Ho vissuto ogni sfogo, ogni lacrima di mio figlio, sono finita in cura per aiutarlo” ha spiegato, ricordando quel periodo e affermando che secondo lei l’inferno, se esiste, non può essere peggiore di quei giorni che per fortuna sono ormai lontani. Oggi, infatti, Francesco è fidanzato con una dolcissima ragazza di nome Cristina Tomasini, con la quale è in procinto di andare a convivere.