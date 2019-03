Alba Parietti, paura per il figlio Francesco: dopo la puntata de "L’Isola dei Famosi" corre in ospedale

Alba Parietti, opinionista de “L’Isola dei Famosi“, dopo la puntata del reality show di lunedì scorso, 17 marzo, è dovuta correre in tutta fretta all’ospedale di Rozzano per raggiungere il figlio Francesco Oppini e accertarsi delle sue condizioni di salute.

La Parietti ha messo in allarme tutti i suoi followers annunciando su Instagram che si stava dirigendo verso la clinica dove, poco prima, era stato ricoverato il figlio. Il ragazzo stava accompagnando il suo cagnolino Venghi nella sua solita passeggiatina notturna, quando un cane lupo lo ha aggredito.

Momenti di paura per Alba Parietti e la corsa in ospedale dal figlio Francesco

Francesco, per evitare il peggio, ha cercato di difendere il suo pelosetto, si è beccato un bel morso che poteva costargli la perdita di un dito. Anche il suo cagnolino non se l’è passata bene, infatti ha riporto una lussazione, frattura alle zampine e ferite sparse nel corpo.

Il figlio della Parietti ha poi rassicurato i suoi fan con un messaggio via social sulle sue condizioni di salute: “Non tutti i cani non mordono“, ha poi aggiunto. Anche Alba ha pensato di postare un resoconto dei fatti: “Dovrebbe stare ricoverato ma noi lo portiamo a casa. Ha la faccia di un povero disgraziato ma anche lui ha le sue colpe“.

Alla fine di tutto, quando la situazione è apparsa sotto controllo, la Parietti ha postato una divertente gag con il suo cagnolino Venghi, protagonista di questo parapiglia canino, nella quale si vede l’opinionista de L’Isola rimproverare l’animaletto per ciò che aveva provocato: “Hai un po’ di pentimento delle ca***te che hai fatto, dalla lite che hai fatto questa mattina che per poco ci rimette un dito Francesco? Il collare della vergogna adesso e tutte le ferite che c’hai, guarda qui che roba. Venghi, oggi non me la dovevi fare“.