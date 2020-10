Alba Parietti, la preoccupazione per il figlio Francesco al GF Vip: "Deve sapere tutto"

Alba Parietti è preoccupata per quello che sta succedendo nella Casa del “Grande Fratello Vip” tra suo figlio Francesco Oppini e Dayane Mello. Ricordiamo che il ragazzo è fidanzato con Cristina Tomasini e proprio pochi giorni fa ha parlato di questa sua storia, dichiarando di essere molto innamorato della sua fidanzata.

Quella che è nata come una semplice amicizia tra due coinquilini, sembra trasformarsi in qualcosa di diverso per la Mello. La bella modella infatti ha confessato ai suoi compagni di viaggio alcuni particolari che per Alba Parietti andrebbero resi noti a suo figlio Francesco, per dargli la possibilità di avere un quadro più completo della situazione.

Dayane, sia agli altri abitanti della Casa che in confessionale, avrebbe precisato che è stato proprio Oppini a fare il primo passo verso di lei e ha tirato fuori anche l’esistenza di un bigliettino su cui Francesco avrebbe scritto qualcosa di importante, stando alle ultime notizie il messaggio scritto sarebbe un “Ti voglio bene“.

GF Vip, l’appello di Alba Parietti

La Parietti ha immediatamente pensato di mettere un punto alla situazione e su Instagram ha girato una storia per lanciare un appello al GF Vip: “Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale? Grazie”.

Questa la richiesta di Alba che rimane sempre più ferma sulla convinzione che il figlio sia innamorato della sua fidanzata: “Ama Cristina. Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naif non vede in lei alcuna malizia”.

Intanto Dayane Mello non molla la presa ed è sempre più vicina a Francesco, arrivando anche a tentare di dividere con lui il letto, ma non riuscendo nel suo intento. Oppini, dal canto suo, ha precisato che non farebbe mai nulla che potrebbe mettere in discussione il rapporto con la sua fidanzata Cristina. Vedremo nella puntata di questa sera come si metteranno le cose tra loro.