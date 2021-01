Alba Parietti, furiosa con Dayane Mello, incalza il GF Vip: "Pretendo le scuse"

Tra i tanti telespettatori del Grande Fratello Vip 5 che si sono scagliati contro Dayane Mello per le frasi davvero di cattivo gusto su Tommaso Zorzi c’è anche Alba Parietti. Tutto è cominciato quando la modella brasiliana si è arrabbiata per dei presunti favoritismi nel GF Vip nei confronti dell’influencer milanese. Dayane ha dichiarato che avrebbe cominciato anche lei a fare la ribelle, la “malata mentale” e quella con gli attacchi d’ansia, proprio come Zorzi, che a suo avviso viene protetto e agevolato proprio per via dei suoi “problemi mentali“.

Presunti poblemi mentali che ovviamente Tommaso Zorzi non ha, visto che soffre semplicemente di ansia. E se anche li avesse, non dovrebbe certo essere discriminato per questo. Su Instagram a Twitter, tantissimi utenti hanno espresso questo concetto, indignati con Dayane Mello e successivamente anche con il Grande Fratello Vip 5. La produzione, infatti, non solo non ha preso provvedimenti nei suoi confronti, ma non ha neanche affrontato la questione nella diretta del lunedì.

La Parietti indignata per le parole della Mello sulla malattia mentale

Tra questi telespettatori indignati c’è anche Alba Parietti, che si è sentita molto coinvolta dalla questione in quanto figlia di una madre con problemi psichici e nipote di uno zio schizofrenico. La showgirl ha stigmatizzato fortemente le parole di Dayane Mello, ma anche la reazione di due altre gieffine, ovvero Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola, che mentre la modella si sfogava hanno annuito senza dissociarsi.

La rabbia e la cattiveria con cui Dayane ha pronunciato quelle frasi hanno fatto infuriare la Parietti, non tanto perché Tommaso Zorzi è un grande amico di suo figlio Francesco Oppini, quanto perché in lei è ancora vivo il ricordo delle sofferenze patite da sua madre e da suo zio, persone da lei definite “profonde, poetiche, colte e sensibili”, che purtroppo si sono trovate a fare i conti con la malattia mentale.

La malattia mentale vera, che secondo la Parietti (e secondo la stragrande maggioranza del web) va rispettata e non usata per schernire e insultare. Di sua madre e di suo zio, ha concluso la showgirl, non si è mai dovuta vergognare: “Erano persone tenere, dolci sofferenti pieni di intelligenza e delicatezza rispetto per il prossimo nonostante la patologia”.