Alba Parietti ‘festeggia’ il compleanno del suo ex fidanzato morto: il ricordo

Alba Parietti è tornata alla ribalta della cronaca per un post pubblicato sui suoi account social, dove ha ricordato – nel giorno del suo compleanno – il suo ex fidanzato Giuseppe Lanza di Scalea. Il nobile palermitano che è venuto a mancare l’ottobre 2020. Un amore il loro, che è diventato poi una forte amicizia.

Nonostante le cene, i viaggi e le ospitate televisive, per la mamma di Francesco Oppini oggi è un giorno speciale. Ha aspettato la scattare della mezzanotte per essere la prima ad omaggiare il suo ex fidanzato, il principe Giuseppe Lanza di Scalea, nel giorno in avrebbe compiuto gli anni. un giorno, questo, che la Parietti ha voluto festeggiare a suo modo.

Il suo ricordo, nostalgico e affettuoso, lascia trapelare il grande legame che ha unito Alba al suo bel principe. Un nobile non solo per appartenenza familiare – i Lanza di Scalea sono delle famiglie più storiche della nobiltà italiana – ma anche e soprattutto d’animo. “Oggi Giuseppe festeggerò il tuo compleanno” ha esordito la Parietti nel suo post, per poi aggiungere – “deve essere stato un giorno bellissimo quello in cui sei nato tu“.

Con la delicatezza dei suoi passi leggeri Giuseppe, dopo la fine della relazione con la showgirl, è diventato il suo migliore amico. Nei sette lunghi anni di fidanzamento sono tante le cose condivise: la vita, la morte, un incidente pericolosissimo in cui hanno rischiato di morire. Ed ancora amicizie, tanto divertimento, confidenze.

Come ha ricordato Alba nel suo post tra loro c’era un feeling particolare. Non c’era bisogno di parlare, si capivano con gli occhi. Il loro amore superava tutto, specialmente quella becera ipocrisia e la derisione altrui. Alba ha anche accennato al momento della fine della loro relazione. Una decisione presa insieme, salvando così la dignità del loro rapporto.

Ed è con il pensiero di Giuseppe in camicia azzurra mentre veleggia verso Filicudi, che Alba si commiata scrivendo di aver ricevuto da Giuseppe tutto quello che una donna avrebbe avuto bisogno di avere e detto tutto quello che una persona avrebbe voluto sentire. Ma una cosa Lanza non ha detto ad Alba: come fare a camminare, da ora in poi, da sola.