Alba Parietti e la dedica per Luana, la fidanzata del figlio morta a 25 anni: "Ho capito cos’è l’inferno"

Alba Parietti ha ricordato la fidanzata del figlio Francesco, deceduta in seguito ad un incidente stradale all’età di 25 anni. Parole che testimoniano quanto per Alba la ferita sia ancora aperta e il dolore per quella perdita sia vivo e si faccia sentire ogni volta che ripensa a lei.

Il terribile incidente che costò la vita a Luana avvenne la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2006. Su Instagram la Parietti ricorda quel tragico momento quando la ragazza, per evitare un ciclista, perse la vita: “Rimarrai nel mio cuore, con quel tuo sorriso , con la tua bellezza con quel senso di ingiustizia che non riuscirò mai a placare”.

Attimi di angoscia per lei, per il figlio e per la mamma della ragazza che, come scrive Alba nel post, è venuta a mancare in questi giorni: “Ora che Franca tua madre ti ha raggiunto spero abbia con te trovato pace amore bellissima”. Il tragico destino ha voluto che Luana perdesse la vita proprio nel giorno del suo compleanno, un giorno speciale che avrebbe dovuto portarle tanta felicità e invece così non è stato, né per lei né per i suoi cari.

“Quel giorno e nei giorni, nei mesi successivi io capii cos’è l’inferno. E per me è stato quel senso di impotenza rispetto a tutto ciò che era accaduto e il dolore lo strazio senza fine che ne conseguì. Nulla è stato più uguale“, ricorda con angoscia Alba che rivela di aver cambiato anche il modo di vedere la vita, dopo quel triste avvenimento.

Sono passati ormai 13 anni, ma ogni volta che ripensa a Luana, una lacrima scende sul viso della Parietti che, ancora una volta, la saluta con tanto amore: “Indimenticabile tesoro , adorata Luana, nei miei occhi per sempre #vittimedellastrada“.