Alanis Morissette è di nuovo mamma. Ha partorito il suo terzo figlio

La cantante canadese Alanis Morissette, nella giornata di lunedì 12 agosto, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che ritrae il figlio Winter Mercy Morissette-Treadway mentre dorme avvolto in una copertina. Il piccolo è nato l’8 agosto, ma la mamma ne dà solo notizia in questi giorni. Per la cantante è il terzo figlio.

La cantante è impegnata da ormai più di 10 anni con il cantante Mario Treadway, conosciuto come Souleye, un rapper. I due si sono conosciuti nel lontano 2009 e da allora fanno coppia fissa allargando sempre più la loro famiglia e unione con l’arrivo di quest’ultima creatura. Nel 2010, i due hanno deciso di sposarsi e la stessa Alanis, al momento delle nozze, aspettava il suo primogenito.

Il primogenito della coppia è nato a dicembre con il nome di Ever Imre. In seguito, tre anni fa, si è aggiunto un’altra componente, ovvero una figlia che porta il nome di Onyx Solace ed è notizia di lunedì dell’arrivo del terzo figlio a completare la già nutrita famiglia dell’artista canadese.

Alanis Morissette ha sempre tenuto, attraverso i social, contatti e informato i suoi followers e fan della gravidanza. I suoi fan l’hanno sempre seguita con affetto e attenzione e, alla nascita del terzo figlio nel post pubblicato, hanno elargito le loro felicitazioni alla mamma e all’arrivo del piccolo di casa Morissette-Treadway.

Sui social ha condiviso spesso vari momenti della sua vita familiare: dal momento della ginnastica per tenersi in forma, sino al gioco e al divertimento con i bambini per poi arrivare agli altri figli contenti dell’arrivo di un fratellino o sorellina che si preoccupavano per la mamma e le accarezzavano la pancia.

Alanis Morissette è una mamma molto attenta e premurosa, come mostrano gli scatti sui social. Inoltre, per lei essere mamma è quasi una vocazione e, alla nascita del terzogenito, ha pubblicato, oltre alla foto, la seguente didascalia: Per tutta la vita ho sognato di amare voi tre.