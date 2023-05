Al Pacino di nuovo padre, l’attore 83enne aspetta il quarto figlio dalla compagna 29enne

Al Pacino sarà ha annunciato che sarà presto nuovamente padre per la quarta volta. L’attore italoamericano 83enne e la sua ragazza Noor Alfallah aspettano infatti un bambino, come ha confermato il portavoce di Pacino alla stampa americana dopo che il sito scandalistico TMZ ha pubblicato per primo la notizia.

Noor ha 29 anni e sarebbe attualmente incinta di otto mesi del quarto figlio della star di “Scarface”. La coppia è legata sentimentalmente in pubblico dall‘aprile del 2022, quando furono fotografati mentre lasciavano insieme il ristorante Felix a Venice, in California, dopo una cena. Diverse fonti però hanno detto a Page Six l’anno scorso che la coppia ha iniziato a frequentarsi durante la pandemia.

“Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo“, ha dichiarato una fonte. “La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più vecchio di suo padre. Si muove con la ricca folla del jet set e viene da una famiglia ricca” Nell’aprile di quest’anno, la donna ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme all’attore presso la galleria d’arte Gagosian di New York City per vedere la mostra del suo amico Bennett Miller.

Il bambino, del quale non è stato rivelato il sesso, rappresenta il quarto figlio per l’attore della trilogia de “Il Padrino”. Pacino condivide la figlia Julie Marie, 33 anni, con la sua ex fidanzata ed insegnante di recitazione Jan Tarrant, mentre ha successivamente avuto con la compagna Beverly D’Angelo, frequentata dal 1997 al 2003, i gemelli di 22 anni Anton e Olivia.

Si tratta invece del primo figlio per Noor Alfallah, che appartiene a una ricca famiglia kuwaitiana americana. In passato la donna è stata legata sentimentalmente alla star della musica Mick Jagger, 78 anni, ed al filantropo Nicolas Berggruen, 60 anni. In precedenza è stata anche avvistata con il regista 91enne Clint Eastwood, na ha in seguito ha chiarito che era solo un amico di famiglia.