Al GF Vip, Tommaso Zorzi deride Gabriel Garko: l’attore lo asfalta così

L’outing di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 ha lasciato il segno. Non solo nel pubblico a casa, che in fondo da tempo sospettava che l’attore piemontese fosse omosessuale, ma anche negli inquilini di Cinecittà. A lungo, dopo la fine della diretta, i gieffini hanno parlato di quanto accaduto poco prima e hanno commentato soprattutto l’ingresso di Gabriel Garko e l’incontro con Adua Del Vesco.

Tommaso Zorzi prende in giro l’outing di Gabriel Garko, che non esita a rispondere

Tra i commenti meno carini c’è stato senza dubbio quello di Tommaso Zorzi, ex protagonista di un altro reality, Riccanza, e influencer di discreto successo su Instagram. Sotto gli occhi divertiti di alcuni compagni, Zorzi si è lasciato andare a un’imitazione di Barbara d’Urso alla conduzione di uno dei suoi programmi più seguiti, ovvero Live – Non è la d’Urso.

Simulando l’entrata in studio della conduttrice di Cologno Monzese, Tommaso Zorzi ha chiosato, imitando pure la voce della d’Urso: “Oggi avremo Adua Del Vesco e Gabriel Garko, chi dei due porta la gonna?”. La battuta dell’influencer non è piaciuta affatto ai telespettatori, che hanno chiesto ad Alfonso Signorini e agli autori che quanto meno Zorzi venga redarguito pubblicamente.

Per adesso non è ancora successo, ma potrebbe succedere nel corso della prossima puntata, in onda lunedì. Nel frattempo, però, la battuta di cattivo gusto del gieffino è giunta anche all’orecchio di Gabriel Garko, che ha deciso di replicare a modo suo.

Nel ringraziare su Instagram i tanti fan che gli hanno dimostrato il loro affetto, l’attore ci ha tenuto a precisare di non portare né gonna né tacchi “come insinuano i maligni”. La frecciatina è diretta proprio a Tommaso Zorzi, che tuttavia, trovandosi ancora nella Casa del GF Vip, non ne è a conoscenza. E che probabilmente nei prossimi gioni continuerà con le sue imitazioni e prese in giro ai danni del prossimo malcapitato.