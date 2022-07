Al Bano torna a parlare di Romina Power. Rivelazioni clamorose, nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Ascolta questo articolo

Al Bano Carrisi e Romina Power hanno fatto sognare intere generazioni, sia per la loro incredibile storia d’amore, terminata dopo ben 29 anni di matrimonio, che per l’indimenticabile duetto che ha cantato canzoni famose in tutto il mondo. i due sono rimasti comunque buoni amici, al punto che ancora si esibiscono insieme e, proprio per questo, in molti hanno sognato spesso un loro ritorno di fiamma.

Di recente il noto cantante ha deciso di rivelare tutto in merito al suo rapporto con Romina Power, facendo riferimenti a fatti ben noti del loro passato. Nonostante sia poi naufragato, il loro è stato un grande amore, dal quale sono nati quattro figli. Per la prima volta Al Bano ha confessato una cosa sconosciuta davvero a tutti: ecco di cosa si tratta.

La rivelazione del cantante

Della celebre coppia si pensava di sapere davvero tutto, in realtà c’è un dettaglio inedito che il noto cantante ha deciso finalmente di rivelare. Come noto, il loro matrimonio è finito soprattutto a causa di un evento particolarmente spiacevole della loro vita, cioè la scomparsa della primogenita Ilenia.

Da quel giorno sono seguiti otto anni di crisi in cui il loro rapporto si è incrinato irrimediabilmente, sino alla decisione definitiva di prendere strade diverse. Tuttavia, per la prima volta il noto cantante ha ammesso di aver fatto tutto il possibile per rimettere a posto le cose, cercando fino all’ultimo di allontanare il fantasma del divorzio.

Ma alla fine, dopo 29 anni di alti e bassi, la separazione definitiva è stata inevitabile. Al Bano è riuscito poi a rifarsi una vita, intraprendendo una tormentata relazione con la show girl Loredana Lecciso che, tra mille incomprensioni, è risultata decisamente duratura. Tuttavia nulla potrà far sognare il pubblico come la sua storia d’amore con Romina Power, la figlia di una star di Hollywood perdutamente innamoratasi di un ragazzo pugliese dalle umili origini contadine.