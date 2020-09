Al Bano torna a parlare di Loredana Lecciso: "Non ci sposeremo"

Di un matrimonio tra il cantante Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso se ne parla da ormai tanti anni, ma fino a questo momento la coppia non ha mai fatto deciso di fare questo passo. Alcune settimane fa si diceva addirittura che a bloccare le nozze sono state le figlie, Cristel e Yari, poiché non avrebbero un buon rapporto con Loredana.

Per il momento questa indiscrezione non è stata ne confermata ne smentita da parte dei diretti interessati, ma Al Bano in questi giorni ha rilasciato una intervista radiofonica ai “I Lunatici“, in onda su Rai Radio 2 dal condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ove parla di Loredana Lecciso.

Le parole di Al Bano Carrisi

L’artista di Cellino San Marco smentisce categoricamente le nozze con Loredana Lecciso, nonostante durante l’estate sia stato dato quasi per certo questa possibilità. Al Bano infatti, per il momento, è felice di come stanno andando le cose con Loredana e quindi non sente la necessità di convolare a nozze.

Sulle presunte nozze infatti dichiara: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto. E’ intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere”.

Per il cantante ci sono cose delle cose più fondamentali nella sua vita: “L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno. Anche con Romina ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva”. Al Bano ad oggi si sta concentrando sulla vendemmia, ma nello stesso momento sta facendo un programma in Spagna ed è pronto a ritornare anche in Italia.