Al Bano si confessa: il gossip, la figlia Ylenia e mamma Jolanda

Il popolare cantante pugliese Al Bano Carrisi è esasperato dalle continue incursioni nella sua vita privata da parte di media e giornali di gossip, ormai morbosamente interessati al triangolo amoroso tra il cantante, l’ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso. Anche Romina Power ha trascorso i giorni di quarantena imposti per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus nella Tenuta Carrisi di Cellino San Marco, dove la cantante possiede una bellissima residenza, attorniata da alberi di ulivi secolari.

La casa di Romina dista poco dalla residenza di Al Bano, dove attualmente risiede anche la Lecciso – che aggiorna quotidianamente i fan sui social mostrando scorci della splendida dimora – e questa anomala situazione ha dato il via ad una serie di gossip sui tre personaggi, facendo però andare su tutte le furie il celebre cantante.

Al Bano esasperato dal gossip sulla sua vita

Tante volte il Carrisi ha cercato di smorzare i toni e distogliere l’attenzione del mondo del gossip dal triangolo amoroso in favore di argomenti di maggiore interesse e spessore, ma sembra che tutti i suoi tentativi siano sempre vani. Nel corso di una recente intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, l’artista non ha nascosto la sua amarezza, dichiarando: “Non ne posso più: basta con il gossip“.

Poi il cantante ha aggiunto: “Loredana Lecciso? Non è soltanto la mia fidanzata: ci ho fatto due figli eh? Non ho detto e non dirò più niente. Non ne posso più: basta con il gossip. Basta adesso” – quindi ha proseguito dicendo che è una cosa che non può più sopportare, quindi ha rivelato di aver chiamato i direttori di alcune riviste a cui ha fatto un’offerta.

“Volete fare i soldi creando storie e storielle sulla mia situazione? E va bene, ma pagate. Pagate per ogni copertina e date tutto il ricavato in beneficenza. Mi hanno risposto: niet“, ha detto il cantante. Nel corso dell’intervista il Leone di Cellino San Marco ha ricordato anche due persone a lui molto care, che ormai non ci sono più, ma che sono scalfite nel suo cuore: la mamma Jolanda e la figlia Ylenia.

Sulla madre Al Bano ha detto che mamma Jolanda ha deciso di andar via al momento giusto, perché ormai la sua non era più vita, visto che viveva accartocciata su se stessa. Poi l’emozionante similitudine: “Era una candela che aveva esaurito la sua cera“. La rassegnazione per la morte della madre, lascia il posto al dolore più struggente quando il cantante ha parlato della scomparsa della primogenita Ylenia, in tal senso le sue parole: “Soltanto a sentire questo nome mi si riapre una ferita tremenda. Rimarginarla è impossibile“.