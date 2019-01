Al Bano si confessa a cuore aperto e parla della sua salute e delle due donne più importanti della sua vita

Al Bano Carrisi ha nuovamente deciso di confessarsi a cuore aperto parlando soprattutto delle due donne più importanti della sua vita. Intervistato dal settimanale Gente, il cantante ha infatti dichiarato “Romina e Loredana sono le donne più importanti della mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti lasciando il meglio di ciò che c’è stato. Dopo tanta tensione e tanto lavoro per scioglierla, con entrambe oggi ho un legame fatto di rispetto e dialogo. Valori che trasferisco ai ragazzi. Un’armonia che per me è un successo”.

Non sono stati mesi facili per il leone di Cellino San Marco che, dopo aver affrontato qualche problema di salute, aveva altresì confidato di volersi ritirare dal mondo della musica appendendo definitivamente il microfono al chiodo. Sembra invece che Al Bano, nonostante abbia pensato che la sua carriera fosse arrivata al capolinea, per lui vivere senza cantare sarebbe stata sicuramente una tragedia.

Poi ad ottobre qualcosa in lui è cambiato soprattutto dopo aver sostenuto a Mosca quattro ore di prove e altrettante di concerto. La resistenza gli ha fatto capire che le cose stavano finalmente tornando a posto ma ciò che invece, purtroppo non si sistemerà, è la ferita ancora aperta per la scomparsa della figlia Ylenia.

Sempre durante l’intervista a Gente, Al Bano ha voluto parlare anche del dolore affrontato dall’ex moglie Romina che non si è mai arresa in tutti questi anni a differenza invece del cantante che ha preferito affrontare il dramma in maniera più razionale. “Romina e mia madre sostenevano che lei sarebbe ritornata. Romina lo pensa ancora… magari fosse così” ha infatti dichiarato Al Bano.

Carrisi e la Power si sono conosciuti e innamorati sul set del film “Nel sole” decidendo di sposarsi il 26 luglio del 1970. Dal loro matrimonio sono nati ben 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Jolanda. Nella notte tra il 31 dicembre e 1° gennaio del 1994, la primogenita Ylenia è scomparsa nel nulla mentre si trovava in vacanza a New Orleans.