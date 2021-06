Al Bano più lontano da Loredana Lecciso a causa di Romina Power: l’indiscrezione

In una recente intervista a “Grand Hotel”, una tra le più diffuse riviste settimanali di attualità italiane diretto da Orio Buffo, Loredana Lecciso ha rivelato che la vita privata con Al Bano Carrisi sta andando per il verso giusto e da quando è iniziato il periodo di lockdown non hanno più litigato.

Lo stesso Al Bano ha ammesso di vivere un momento di grande tranquillità, svelando il suo sogno di vedere uniti le sue due ex: Romina Power e per l’appunto Loredana Lecciso. La situazione però si sarebbe deteriorata nuovamente nelle ultime settimane, e secondo il giornalista Ivan Rota, che scrive su “Novella 2000”, Loredana avrebbe deciso di allontanarsi dal cantante a causa di Romina Power.

L’indiscrezione sulla nuova crisi tra Al Bano e la Lecciso

Come riportato dal sito “Blog Tivvu”, Ivan Rota sulla rubrica “Buona Novella” rivela che Lecciso non avrebbe per nulla apprezzato il nuovo avvicinamento tra Al Bano e la sua ex Romina Power. Per questo motivo, anche se in maniera sofferta, ha deciso di prendere definitivamente le distanze dal cantante natio di Cellino San Marco.

“Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli, esausta dopo mesi di tira e molla” questo si può leggere su “Novella 2000” e poi viene aggiunto: “Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare”.

In una recente intervista rilasciata da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” Romina Jr, figlia di Romina Power e Al Bano, ha ammesso che la chimica tra sua madre e il papà sarebbe ancora alta definendo la loro storia come una favola dei giorni d’oggi.