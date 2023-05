Al Bano parla della separazione con Romina: "Fumava troppe canne"

Per festeggiare i suoi 80 anni, che verranno compiuti nella giornata del 20 maggio, Al Bano Carrisi ha deciso di lasciare una lunga intervista al settimanale “Oggi“. Oltre a percorrere la sua lunghissima carriera musicale, l’artista di Cellino San Marco ha voluto parlare anche della sua sfera privata.

Oltre ad alcuni flirt mai confermati, Al Bano ha avuto due relazione davvero importanti. La prima con Romina Power, con cui si sposta nel 1970 da cui avrà quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del nuvovo secolo conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001 e dalla quale ha altri due figli, Jasmine e Albano Jr soprannominato “Bido”.

Al Bano Carrisi parla della rottura con Romina Power

Al settimanale diretto da Carlo Verdelli l’artista, per la prima volta, ha voluto spiegare i veri motivi dietro la separazione tra lui con Romina Power. Come rivelato da Al Bano il tutto sarebbe stato causato dalla marijuana, ove la sua ex compagna l’assumeva anche per quattro volte al giorno.

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno“ ha rivelato il cantante, per poi aggiungere: “Lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più […] la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine“. Sposta poi il discorso sugli inizi della loro storia; si sono conosciuti nel 1967 sul set del film “Nel sole”.

Tra l’altro Romina è figlia d’arte, poiché il papà era la star di Hollywood Tyrone Power, ma il cantante ammette che non sapeva nulla del suo passato appena si erano conosciuti: “Il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”. In questa intervista ha voluto comunque ringraziare l’attuale compagna Loredana Lecciso, rivelando come la showgirl sia stato la sua “ancora di salvataggio” e gli ha ridato nuovamente la vita grazie alla nascita dei loro due figli.