Al Bano parla della scomparsa della figlia Ylenia: "Ho bevuto fino a stordirmi"

Dopo tanti anni il celebre cantante pugliese Al Bano Carrisi si sarebbe lasciato andare a delle confidenze molto delicate riguardanti la scomparsa della figlia Ylenia nel corso di una recente intervista, dove l’artista ha raccontato di quanto gli sia stato difficile affrontare quel triste capitolo della sua vita durante la stesura della sua autobiografia.

Mentre Romina lancia ancora appelli sui social – ripresi anche dalla celebre trasmissione “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli su Rai 3 – affinché il popolo del web si mobiliti per ritorvare Ylenia, per Al Bano le cose stanno diversamente, infatti sembra che il cantante avrebbe fatto emergere nuovi retroscena riguardo la scomparsa della primogenita.

La verità sulla scomparsa della figlia Ylenia

Il dramma che colpì i Carrisi tanti anni fa, ha creò delle spaccature insanabili, che portarono – come sappiamo – la celebre coppia di cantatni Al Bano e Romina Power a divorziare qualche anno dopo. Un dolore devastante, che è stato rielaborato dai due in modo diverso. Per Al Bano la musica è stata la sua salvezza.

Al Bano sarebbe sempre stato convinto che Ylenia avrebbe trovato la morte nelle acque del Missisipi, dove sembrerebbe già si fosse immersa sotto effetto di sostanze illecite. Nel 2014 Al Bano, infatti, ha chiesto – ed ottenuto – la dichiarazione di morte presunta essendo ormai Ylenia scomparsa da più di 10 anni.

“Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia” – quindi ha aggiunto il cantante – “Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo” ha spiegato Al Bano. Parole che danno il senso di quanto dolore ed angoscia ci siano ancora nel suo cuore, per la perdita dell’amata figlia, primogenita Ylenia, che vive ancora e per sempre nel suo cuore.