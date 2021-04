Al Bano parla del rapporto con Loredana Lecciso e svela di essersi vaccinato con Pfizer

Come svelato in una recente intervista rilasciata al settimanale “Voi“, diretto da Lorella Ridenti, Al Bano Carrisi svela di essersi vaccinato con Pfizer. Il cantante di Cellino San Marco però non ha mai nascosto che avrebbe voluto una dose di Sputnik V, il vaccino russo fortemente consigliato dall’amico Vladimir Putin non approvato all’uso in Italia.

L’artista svela in questa intervista di aver seguito semplicemente il consiglio dei medici: “Sto bene. Sul vaccino mi sono documentato, ho capito qual è la strada giusta da seguire e l’ho percorsa, convinto in merito alla sua importanza. Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta”.

Successivamente parla di AstraZeneca, bloccato in Italia nella giornata del 15 marzo dall’Agenzia italiana del farmaco per motivi precauzionali e temporanei. Al Bano rivela di aver rispettato molto questa decisione presa da Mario Draghi: “Penso che in un periodo da terza guerra mondiale come questo, le decisioni del governo hanno un senso logico e vanno rispettate”.

Come riporta testualmente il sito “Gossip e Tv“, nella seguente intervista si intrattiene parlando anche della sua sfera privata, concentrandosi in particolar modo su Loredana Lecciso: “Con lei va tutto molto bene, non mi lamento. Conviviamo insieme il progetto familiare di due figli da instradare. Poi, quello che succederà a lungo termine non sono in grado di prevederlo. Adesso però viviamo un bel presente”.

In effetti il rapporto tra la Lecciso e Al Bano Carrisi sembra essersi ripreso dopo alcuni incomprensioni avvenute nel passato. Come si può vedere dai social network di Loredana, proprio in questi giorni la donna ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due fotografie insieme all’artista, ricevendo migliaia di like e commenti dalle persone che li rivorrebbero insieme. Per il momento però sono solamente amici, ma nel prossimo futuro non va esclusa nessuna opzione.