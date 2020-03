Al Bano, le dichiarazioni del cantante: "Quando morirà quel maledetto virus, farò una festa incredibile"

Recentemente Albano Carrisi è stato intervistato a RTL 102.5, dove ha avuto modo di parlare del modo con cui sta vivendo la situazione emergenziale dovuta al Coronavirus. Come aveva spiegato in altre occasioni, si tratta di un periodo difficile da lui definito come la “terza guerra mondiale”, il quale ha espresso queste parole: “Sono nato quasi alla fine della seconda guerra mondiale, questa la vivo come la vivono in tutto il mondo, con paure e attenzioni”.

Al tempo stesso il cantante di Cellino San Marco ha sottolineato il suo legame con la campagna, che è stata fondamentale nella sua esistenza, a dimostrazione delle origini che ha sempre rivendicato.

Queste le dichiarazioni al riguardo dell’artista pugliese: “La mia fortuna è che circa cinquant’anni fa decisi di vivere e quella è stata veramente una scelta vincente perchè al mattino posso camminare, fare il contadino e muovermi ma mi rendo conto di quanti italiani sono agli arresti domiciliari”.

Ha continuato dicendo che ha la possibilità per la prima volta di stare a contatto con i figli dalla mattina alla sera e può scoprire nuove passioni. Albano Carrisi ha posto l’accento sui suoi affetti: “Capisci cosa vuol dire anche la quotidianità dell’amore e mi sono stupito di quanto sia bello”. Il cantante ha fatto notare che è inevitabile avere timore di questa epidemia: “La paura c’è, stai molto attento agli incontri, anche se devo spostarmi”.

Inoltre il protagonista della nuova edizione del talent show “Amici 19” che, in coppia con Romina Power, sta dando maggiore energia al pubblico, ha fatto una rivelazione riguardo alla sua voglia di festeggiare quando sarà sconfitto questo virus. Queste sono state le parole del cantante a RTL: “Quando morirà quel maledetto virus, farò una festa incredibile”.