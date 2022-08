Al Bano e Romina Power tornano a vivere insieme: il lieto annuncio sui social

Ascolta questo articolo

Conosciuti in tutto il mondo per i tanti brani di successo prodotti tra gli anni 70 ed 80, Al Bano e Romina Power sono stati una coppia anche nella vita privata. Sposatisi nel lontano 1970, dalla loro unione sono nati 4 figli. La loro storia è poi naufragata negli anni 90′, probabilmente in seguito alla tristemente celebre scomparsa della primogenita Ylenia, una vicenda che ne ha minato profondamente il rapporto.

Negli ultimi anni c’è stato un riavvicinamento professionale tra i due, una reunion che ha fatto sognare i loro fan, i quali sperano anche in un ritorno di fiamma. Secondo le ultime indiscrezioni, pare addirittura che Romina sia tornata a vivere nella sua vecchia casa a Cellino San Marco: ecco cosa c’è di vero.

L’annuncio

Dopo il loro divorzio, ufficializzato nel 1999, Al Bano si è rifatto una vita legandosi sentimentalmente a Loredana Lecciso, divenuta la madre di altri due suoi figli: Albano Jr e Yasmine. Il cantante di Cellino è rimasto comunque in ottimi rapporti con l’ex moglie, tanto che negli ultimi anni i due hanno deciso di ricostituire lo storico duetto.

La coppia si è esibita più volte insieme in tv e soprattutto all’estero, dove i loro brani di successo, quali Felicità, Cara terra mia, Nostalgia canaglia, sono ancora molto amati e apprezzati. Il punto più alto della loro carriera fu toccato quando vinsero il Festival di Sanremo nel 1984 con il brano Ci sarà.

I loro fan più accaniti non hanno mai smesso di sperare che questa reunion professionale apra in qualche modo le porte anche ad un riavvicinamento sentimentale. Ad alimentare queste voci, sta girando in queste ore un’indiscrezione che ha del clamoroso: Romina Power sarebbe tornata a vivere a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante. In realtà, anche questa è stata una scelta professionale, in quanto in questo modo i due avrebbero modo di preparare al meglio i concerti che li aspettano a breve, vale a dire a Vienna e a Zurigo.