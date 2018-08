Al Bano e Romina Power si dividono: lei torna negli Usa e lui al mare in dolce compagnia tra tante coccole e baci

Finito il tour estivo, il cantautore pugliese Al Bano Carrisi e Romina Power si separano per qualche tempo, perché per entrambi ora è il momento di prendersi una pausa dagli impegni di lavoro per ricaricare le pile. Romina ha deciso di ritornare negli Stati Uniti – suo paese natia, dove ha la sua abituale residenza – mentre Al Bano si concede qualche giorno di relax al mare in dolce compagnia.

Archiviata definitivamente la love story con Loredana Lecciso – da cui il cantante pugliese ha avuto due figli, Jasmine e Albano jr – Carrisi sembra più determinato che mai a concentrarsi sul lavoro, non solo quello musicale, ma anche quello che lo porterà presto al ritorno alla recitazione, come protagonista di una fiction televisiva in cui sarà un professore di scuola elementare in pensione.

Al Bano fa il pieno di coccole in spiaggia

Dopo il botta e risposta mediatico tra Romina e Loredana Lecciso, che ha visto anche in alcune occasioni il necessario intervento del cantautore, e la notizia della rinnovata pace tra la giornalista ed il “Leone di Cellino San Marco”, finalmente Al Bano può tirare un sospiro di sollievo e godersi qualche giorno di vacanza in Sardegna con i figli Jasmine e Bido.

A confermare la grande intimità ed il bellissimo rapporto che c’è tra i tre, sono alcuni scatti “rubati” del noto settimanale di gossip “Diva e Donna”, che ha immortalato padre e figli al mare in delle pose dolcissime. AL Bano fa infatti il pieno di coccole, di baci e abbracci dalla figlia Jasmine – che in questi ultimi giorni è al centro di una bufera mediatica a causa degli interventi estetici alle labbra, facendole gonfiare come canotti – mentre sostiene il figlio più piccolo, che si appoggia con il suo braccio sulle sue spalle.

Mentre Al Bano si gode le coccole dei figli più piccoli – la cui nascita ed amore gli ha donato una nuova pace e serentià – Romina si ritira nel suo paradiso dorato in California, da dove sicuramente ci darà presto notizie.