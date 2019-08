Al Bano e Romina Power nonni bis: è nata la figlia di Cristel

Il celebre cantautore Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati a infiammare il gossip estivo stavolta non per un presunto ritorno di fiamma, nè per nuovi impegni professionali ma per qualcosa che riguarda la loro grande famiglia allargata, riguardante la nascita del secondo figlio di Cristel, figlia della celebre coppia, e dell’imprenditore milionario Davor Luksic.

La piccola sembra abbia avuto fretta nel nascere, infatti, stando alle dichiarazioni rese dai diretti interessati in questi ultimi mesi, doveva venire al mondo a metà agosto; ad annunciare il lieto evento sono state diversi gruppi e pagine di fan della coppia presenti sui principali social network, che nel giro di poco tempo hanno viralizzato la notizia.

Al Bano e Romina nonni bis

Cristel e Davor avrebbero messo alla piccola nuova arrivata il nome Cassia, che arriva dopo Kai, il primogenito della coppia. Da quando ha sposato Luksic, Cristel ormai appare molto poco, sia in tv che sulle pagine dei settimanali di gossip, rimanendo così coerente con la scelta di pensare più alla famiglia che allo showbiz.

Negli scorsi anni, infatti, Cristel aveva debutatto come cantante, con ottimi risultati, anche se poi ha preferito misurarsi come stilista di moda, firmando una linea di costumi. Le crescenti, continue e pesanti critiche, offese e denigrazioni subite dalla figlia di Al Bano E Romina Power dai leoni della tastiera sui social, hanno portato Critel ad allontanarsi anche dai social network, blindando così sempre di pù la sua privacy.

Al momento non è stata divulgata alcuna foto ufficiale della piccola Cassia, perché i genitori, comprensibilmente, hanno preferito mantenere quanto più riservato possibile questo bel momento, anche se quando si parla di Al Bano e Romina Power difficilmente si riesce a tenere riservato qualcosa, considerato il grande amore ed affetto che, nonostante gli anni, i fan hanno per la celebre coppia di cantanti, che con la loro storia hanno regalato una favola a milioni di italiani.