Al Bano e Romina Power, la figlia Cristel fa un tenero omaggio alla sorella Ylenia

Neanche qualche settimana la cantante Romina Power ha condiviso con i suoi fan un post sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, raffigurante la manina della sua nipotina, la secondogenita della figlia Cristel Carrisi e del miliardario Davor Luksic, che sono quindi diventati genitori bis.

Sia sulla nascita della piccola che sul nome dato alla nascitura c’è stato molto riservo, tanto che solo nelle ultime ore, grazie ad alcuni inequivocabili indizi, si è scoperto qual è il nome completo che è stato dato alla piccola; mamma Cristel ha voluto ricordare la sorella scomparsa nel 1994 a New Orleans, chiamando la bambina Cassia Ylenia.

L’omaggio di Cristel Carrisi alla sorella Ylenia

A pochi giorni dalla nascita della nipotina del celebre cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, si è appreso da una delle fanpage di Romina e Al Bano, che la bambina fosse stata chiamata Cassia, ma solo nelle ultime ore si è appreso che la piccola porta anche il nome della zia, che purtroppo non potrà conoscere.

In queste ultime ore, Cristel ha ringraziato i suoi fan per i tanti doni ricevuti, pubblicando l’immagine di una cicogna giocattolo, sulla cui base ci sono incisi due nomi: Cassia Ylenia. Il ricordo della sorella scomparsa è sempre vivo in Cristel, che ha voluto, quindi, attraverso questo gesto, attestare il grande amore per la sorella, che è scomparsa nel nulla senza un perché.

Ylenia è quindi sempre nel cuore della famiglia Carrisi, che ora guarda al futuro con i nuovi discendenti, mantenendo sempre un occhio al passato. Romina Power in diverse occasioni ha condiviso con i fan scatti inediti della figlia Ylenia, nella speranza che qualcuno prima o poi possa riconoscerla e dare indicazioni sulla sua scomparsa.

Il dolore causato dalla scomparsa della ragazza se da un lato ha fatto vacillare il matrimonio tra Romina e Al Bano, dall’altro ha fatto venire dei dubbi molto forti al cantate sulla fede in Dio e nella religione, poi superati con il tempo e con cristiana rassegnazione.