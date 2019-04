Al Bano e Loredana nuovamente insieme. La Lecciso torna a vivere a Cellino San Marco

Sembra proprio che tra Al Bano e Loredana Lecciso sia finalmente ritornato il sereno tanto che quest’ultima sia ritornata a tutti gli effetti a Cellino San Marco. Questo è quanto riporta il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti nel nuovo numero in edicola mercoledì 17 aprile e che oltretutto svela anche una notizia alquanto interessante.

Loredana, come ben sappiamo, avev deciso di abbandonare la tenuta di Al Bano dopo la separazione da lui avvenuta a fine 2018 ma nelle ultime settimane i due sembrano aver ritrovato quella sintonia di un tempo tanto da arrivare addirittura a riprovarci. Ma, secondo il giornale di Signoretti, ci sarebbe anche la possibilità che i due si sposino a breve dopo ben diciotto anni e due figli insieme.

Il tutto con il benestare di Romina Power che invece, sembra essere tornata negli Stati Uniti per dedicarsi anima e cuore alla sua carriera di pittrice. “Loredana e Albano torneranno insieme e a breve si sposeranno” rivela infatti il settimanale Nuovo che oltretutto ha cercato conferma in persone vicine alla coppia. Non è infatti la prima volta che Al Bano e Loredana parlano di matrimonio ma purtroppo la reunion artistica del Carrisi con la ex moglie lo aveva portato a fare retromarcia.

“Diciotto anni sono volati e il tempo ha fortificato il nostro rapporto” ha invece dichiarato Loredana al giornale di Signoretti dopo essere apparsa insieme ai figli Jasmine e Albano Junior anche in televisione durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. I due però all’epoca non avevano parlato di un ritorno di fiamma ma nelle ultime settimane la Lecciso, spesse volte sul suo profilo Instagram, ha pubblicato foto bellissime di lei in compagnia di Al Bano.

Non ci resta dunque che attendere per saperne di più in merito a questa notizia di gossip che sicuramente farà molto piacere ai tanti fan della coppia. Magari anche Barbara D’Urso riuscirà a convincerli a partecipare come ospiti in un suo programma dove ne scopriremo sicuramente di più.