Al Bano e Loredana Lecciso, nozze in vista? I figli di Romina "fanno muro"

Il gossip intorno ad Albano Carrisi e Loredana Lecciso, dopo il riavvicinamento avvenuto qualche mese fa, diventa bollente e le voci di un probabile matrimonio fra i due si fanno sempre più insistenti. A lanciare la bomba è stato il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, e la notizia è rimbalzata su tutto il web.

Durante il lockdown, infatti, il cantante di Cellino S. Marco e la Lecciso hanno ritrovato una serenità che da tempo avevano perso, ma la loro unione non sembra essere vista di buon’occhio proprio da tutti. Ad avere qualche dubbio a riguardo sono i figli che Albano ha avuto con Romina Power: Yari, Cristél e Romina Junior.

Matrimonio in vista tra Albano e la Lecciso, lo spiffero di Dagospia

Il retroscena è stato svelato dal sempre ben informato “Dagospia” che, dopo aver ricevuto la soffiata da fonti vicine alla coppia, rivela quanto i figli di Albano e Romina non siano entusiasti di questa novità, anzi “starebbero facendo muro cercando di convincere Albano“, si legge testualmente nel sito. I motivi non sono ancora stati rivelati, ma il malumore intorno alla decisione sembra essere più che confermato.

Resta il fatto che un ritorno di fiamma tra Albano e Romina è stavo archiviato definitivamente, per buona pace dei fan che invece lo sognavano tanto. I due, comunque, sono rimasti in ottimi rapporti come dichiarato dalla stessa Power: l’ex marito, infatti, le è stato molto vicino nel difficile momento in cui ha perso la sorella Taryn.

Per quanto riguarda, invece, la Lecciso è stata smentita di nuovo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, così come il ruolo da opinionista che, invece, si andava vociferando negli scorsi mesi. Insomma, il motivo del rifiuto potrebbe essere proprio il matrimonio con Albano, per saperlo con certezza non ci resta che attendere nuovi gossip.