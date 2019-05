Al Bano e Loredana Lecciso, insieme ma senza matrimonio

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati a vivere insieme e visto che già da diversi giorni le riviste parlano di un possibile matrimonio, i due hanno accettato di lasciarsi intervistare per chiarire che stanno bene insieme ma non hanno proprio nessuna intenzione di sposarsi.

Anzi, Al Bano s’infuria solo a sentire parlare di matrimonio. Il cantante di Cellino San Marco è stato intervistato, insieme alla compagna, da Novella 2000. Ed è proprio a questo settimanale che Al Bano si racconta in fatto di matrimonio: non ha nessuna intenzione di sposare Loredana Lecciso.

“Ci siamo riavvicinati e siamo tornati insieme, ma non ci sposiamo”, ha affermato il cantante, smentendo ogni rumor nei confronti della coppia. Poi si spiega meglio: “Col matrimonio ho già dato“, un’esperienza impegnativa, tanto che Al Bano non ha nessuna intenzione di ripeterla e continua: “Sono già stato sposato una volta, per me basta e avanza” e conclude dicendo che le nozze non fanno per lui.

L’affermazione è rafforzata anche dal fatto che la stessa Loredana non glielo ha mai chiesto. La Lecciso, durante la stessa intervista, conferma quanto Al Bano ha appena riferito: “Siamo in grande sintonia, ma niente matrimonio”; riferisce poi che la coppia ha ritrovato la serenità e tra i due ci sono grande stima e rispetto reciproco.

Al Bano e Loredana sono stati insieme per diversi anni e hanno avuto due figli: Yasmine e Albano Junior. Poi qualche incomprensione li ha allontanati interrompendo il loro rapporto, ma ora hanno ritrovato la loro serenità. C’è stato un momento in cui il loro riavvicinamento si è reso pubblico, durante la prima puntata di Live-Non è la d’Urso, a marzo 2019, quando Al Bano e la Lecciso sono stati ospiti insieme ai loro figli. Dopo questo programma i due si sono mostrati sempre più spesso insieme.